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Hakkında zina davası açılmıştı! Güzide Duran'a avukat şoku: Üçü birden davadan çekildi

Adnan Aksoy ile çekişmeli bir boşanma sürecinde olan Güzide Duran'ın Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Duran ve Orman'ın el ele görüntüleri kısa sürede magazin manşetlerindeki yerini almıştı. Duran'a bir darbe de avukatlarından geldi. Ünlü mankenin zina davasındaki üç avukatı, mahkemeye verdikleri dilekçeyle vekillikten istifa etti.

Hakkında zina davası açılmıştı! Güzide Duran'a avukat şoku: Üçü birden davadan çekildi
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin ünlü mankeni Güzide Duran ile iş adamı Adnan Aksoy, 2007'de beraberliğe başlamış, 2008'de nikah masasına oturmuştu.

İki çocuk sahibi Duran ile Aksoy, geçtiğimiz yıl; 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' maddeleriyle karşılıklı boşanma davası açtı.

Daha önce adının Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anılması hakkında; "Hayatımda kimse yok" diyerek yalanlayan Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın sevgili oldukları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Hakkında zina davası açılmıştı! Güzide Duran a avukat şoku: Üçü birden davadan çekildi 1

Duran'ın yaşadığı yasak aşk nedeniyle kamuoyunda tepki çektiği belirtilirken, avukatlarının da bu süreçte davadan çekilme kararı aldığı öğrenildi.

Hakkında zina davası açılmıştı! Güzide Duran a avukat şoku: Üçü birden davadan çekildi 2

Gerekçe olarak, Duran’ın henüz resmi olarak boşanmadan Fikret Orman’la kamuoyuna yansıyan şekilde ilişki yaşaması ve bu durumun oluşturduğu etik tartışmalar gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güzide Duran
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