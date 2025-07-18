Hakkında zina davası açılmıştı! Güzide Duran'a avukat şoku: Üçü birden davadan çekildi

Bir dönemin ünlü mankeni Güzide Duran ile iş adamı Adnan Aksoy, 2007'de beraberliğe başlamış, 2008'de nikah masasına oturmuştu.

İki çocuk sahibi Duran ile Aksoy, geçtiğimiz yıl; 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' maddeleriyle karşılıklı boşanma davası açtı.

Daha önce adının Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anılması hakkında; "Hayatımda kimse yok" diyerek yalanlayan Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın sevgili oldukları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Duran'ın yaşadığı yasak aşk nedeniyle kamuoyunda tepki çektiği belirtilirken, avukatlarının da bu süreçte davadan çekilme kararı aldığı öğrenildi.

Gerekçe olarak, Duran’ın henüz resmi olarak boşanmadan Fikret Orman’la kamuoyuna yansıyan şekilde ilişki yaşaması ve bu durumun oluşturduğu etik tartışmalar gösterildi.