Haldun Dormen entübe edildi, son durumu nasıl? Haldun Dormen kaç yaşında?

Enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakımda entübe edilen usta sanatçı Haldun Dormen'in sağlık durumu merak ediliyor. Haldun Dormen'in öldüğü iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. Duayen ismin oğlu Ömer Dormen, babasının son sağlık durumunu açıkladı. Haldun Dormen'in yaşı da merak edildi.

Usta tiyatrocu Haldun Dormen’in sağlık durumu gündemde! Enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Haldun Dormen hakkında ortaya atılan “öldü” iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kamuoyu duayen sanatçının son sağlık durumunu merak etmeye başladı. Gelişmeler üzerine oğlu Ömer Dormen, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparken, Haldun Dormen’in yaşı da en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

'HALDUN DORMEN ÖLDÜ' İDDİASI

Entübe edilen Haldun Dormen'in öldüğü iddiasına jet hızında açıklama geldi. Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının öldüğüyle ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Dormen, hastanedeki babasının son durumuyla ilgili paylaştığı mesajda; ''Mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm sevenlerinin ve dostlarının bu süreçte bizlere verdiği destek bizim için çok kıymetli. Babam Haldun Dormen için “hayatını kaybetti” yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz. Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor. Şu an için durumu stabil. Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsek az. Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

HALDUN DORMEN KAÇ YAŞINDA?

Haldun Dormen'in yaşı da son günlerde merak ediliyor. Haldun Dormen 97 yaşında.

Allah saglık sıhhat şifa versin inşallah
