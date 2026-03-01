MAGAZİN

Esra Dermancıoğlu 17 kilo verdi! "Sadece diyet yapıyorum"

Ekranların sevilen yüzü Esra Dermancıoğlu, son haliyle görenleri hayrete düşürdü. 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki Mukaddes Yenge karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu 17 kilo verdi.

Esra Dermancıoğlu 17 kilo verdi! "Sadece diyet yapıyorum"

Son olarak 'Hudutsuz Sevda' ile izleyici karşısına çıkan 56 yaşındaki Esra Dermancıoğlu adeta iğne ipliğe döndü. 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki Mukaddes Yenge olarak hafızalara kazınan oyuncu nasıl zayıfladı?

Son dönemde ünlü isimlerin zayıflama iğnesiyle eridiği görülüyor. Ancak Esra Dermancıoğlu bu konuda net konuştu.

Esra Dermancıoğlu 17 kilo verdi! "Sadece diyet yapıyorum" 1

Birçok meslektaşının aksine mide ameliyatı veya zayıflama iğnesi yerine daha doğal bir yolu tercih eden oyuncu, yeni görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

Esra Dermancıoğlu 17 kilo verdi! "Sadece diyet yapıyorum" 2

Esra Dermancıoğlu nasıl zayıfladığına dair sorulara, "Saat 17.00'den sonra yemek yemeyi kestim. Tam 17 kilo gitti. Sadece diyet yapıyorum" dedi. (GazeteMagazin)

Esra Dermancıoğlu
