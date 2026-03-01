Irina Shayk'dan cesur seçim! Kıyafet kazası riski...

İtalya’nın dünyaca ünlü müzik etkinliği 76. Sanremo Müzik Festivali, bu yıl podyumların kraliçesi Irina Shayk’ı ağırladı. 40 yaşındaki Rus model, tercih ettiği cesur kıyafetlerle festivalin ikinci gününe damga vurdu. Sahneye çıktığı ilk anlarda "kaza" riskine meydan okuyan Shayk, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı.

Efsanevi sunucu Carlo Conti’ye eşlik etmek üzere merdivenlerden süzülen model, her an bir moda kazası yaşayabilecek kadar iddialı tasarımıyla tüm bakışları üzerine topladı.

Siyah boncuk işlemeleri ve çok renkli püsküllü eteğiyle dikkat çeken bu "yok gibi" elbise, Shayk’ın fit vücudunu sergilemesine olanak tanıdı.

Ünlü model, bu görünümünü altın bir kolye ve dalgalı saçlarıyla tamamladı.

İlk kıyafetiyle sınırları zorlayan Shayk, gecenin ilerleyen saatlerinde daha zarif ama bir o kadar iddialı ikinci bir seçimle tekrar sahnede boy gösterdi.

