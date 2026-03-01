MAGAZİN

Irina Shayk'dan cesur seçim! Kıyafet kazası riski...

Irina Shayk, İtalya'da düzenlenen 76. Sanremo Müzik Festivali'ne iddialı bir kıyafetle katıldı. 40 yaşındaki Rus modelin iddialı seçimi frikik riskine yol açtı.

Irina Shayk'dan cesur seçim! Kıyafet kazası riski...

İtalya’nın dünyaca ünlü müzik etkinliği 76. Sanremo Müzik Festivali, bu yıl podyumların kraliçesi Irina Shayk’ı ağırladı. 40 yaşındaki Rus model, tercih ettiği cesur kıyafetlerle festivalin ikinci gününe damga vurdu. Sahneye çıktığı ilk anlarda "kaza" riskine meydan okuyan Shayk, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı.

Efsanevi sunucu Carlo Conti’ye eşlik etmek üzere merdivenlerden süzülen model, her an bir moda kazası yaşayabilecek kadar iddialı tasarımıyla tüm bakışları üzerine topladı.

Irina Shayk dan cesur seçim! Kıyafet kazası riski... 1

Siyah boncuk işlemeleri ve çok renkli püsküllü eteğiyle dikkat çeken bu "yok gibi" elbise, Shayk’ın fit vücudunu sergilemesine olanak tanıdı.

Irina Shayk dan cesur seçim! Kıyafet kazası riski... 2

Ünlü model, bu görünümünü altın bir kolye ve dalgalı saçlarıyla tamamladı.

Irina Shayk dan cesur seçim! Kıyafet kazası riski... 3

İlk kıyafetiyle sınırları zorlayan Shayk, gecenin ilerleyen saatlerinde daha zarif ama bir o kadar iddialı ikinci bir seçimle tekrar sahnede boy gösterdi.
Irina Shayk dan cesur seçim! Kıyafet kazası riski... 4

