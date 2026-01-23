Haldun Dormen'in vasiyeti yerine getirilecek! Cenaze programı belli oldu

97 yaşında yaşamını yitiren Haldun Dormen, bir süredir hastanede enfeksiyon tedavisi görüyordu. Sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan vefatının ardından cenaze programı açıklandı.

Dormen için ilk tören 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da vasiyetinde de belirtildiği gibi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek. Törenin ardından cenaze Teşvikiye Camii’ne götürülecek.

Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.