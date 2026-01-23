MAGAZİN

Haldun Dormen'in vasiyeti yerine getirilecek! Cenaze programı belli oldu

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen’in cenaze törenine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Usta sanatçı için ilk tören, vasiyetinde de özellikle belirttiği Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Öznur Yaslı İkier

97 yaşında yaşamını yitiren Haldun Dormen, bir süredir hastanede enfeksiyon tedavisi görüyordu. Sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan vefatının ardından cenaze programı açıklandı.

Dormen için ilk tören 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da vasiyetinde de belirtildiği gibi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek. Törenin ardından cenaze Teşvikiye Camii’ne götürülecek.

Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Haldun Dormen
