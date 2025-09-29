Halef dizisindeki çekim hatası gözden kaçmadı! Seyirciden eleştiri geldi

NOW TV'nin yeni ve iddialı dizisi Halef'in sezona iddialı başladı. Gül Oğuz’un üstlendiği, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yaptığı; senaryo ekibinin başında ise Ercan Uğur’un bulunduğu “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz başrolde.

Reytinglerde istenen başarıyı gösteren dizi sosyal medyada da gündemde.

Halef dizisinde Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Yıldız karakterinin uzun kolyesi, sahnenin devamında birden kısalıyor. Bu çekim hatası izleyicinin gözünden de kaçmadı.

Çekim hatasını gören seyirciler sosyal medyada eleştiride bulundu.