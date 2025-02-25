Halef'in önce kanalı değişti sonra başrolü! Akın Akınözü ayrıldı, Devrim Özkan ise...

Merakla beklenen Halef dizisinde kaos bitmiyor. “Halef” dizisi geçen sezon önce OGM ile Faro imzasıyla hazırlık çalışmalarına başlamış, Çukur ekibinin hazırladığı diziyi Show TV alınca da Star TV’yle anlaşması olan OGM projeden çekilmişti.

Bu gelişmelerin ardından dizi için yapılan çalışmalar da durdurulmuştu. Şimdi ise Halef'te başrol depremi yaşandı.

Hercai dizisindeki Miran rolüyle çok büyük bir çıkış yapan Akın Akınözü, Halef dizisinde Timur karakterini oynayacaktı. Gelsin Hayat Bildiği dizisindeki polis rolüyle ve sevimli hareketleriyle büyük beğeni toplayan Devrim Özkan ise Halef dizindeki Reyhan rolü için anılıyordu.

AYTAÇ ŞAŞMAZ'A TEKLİF GİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hızla sete girmesi ve mart sonunda yayında olması planlanan dizide Akın Akınözü son anda ayrılık kararı aldı.

Devrim Özkan’ın durumunun ise henüz belli olmadığı konuşuluyor. Başrol Timur rolü Aytaç Şaşmaz’a da teklif gittiği öğrenildi.