Halef Köklerin Çağrısı için karar verildi! Yaprak dökümü başlıyor

Now Tv'nin sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı dizisinin sezon finali çekimleri tamamlandı. 35. bölümle ekrana ara verecek olan fenomen dizide şaşırtan ayrılıklar yaşanacak.

Öznur Yaslı İkier

“Halef Köklerin Çağrısı” dizisi 35. bölümde sezon finali yapacak. Deniz Dikilitaş Çelebi’nin yönettiği, Ercan Uğur’un yazdığı Most Productions’ın imza attığı dizinin çekimleri de tamamlandı.

Bu hafta bayram tatili nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyecek olan dizinin sezon final bölümü 11 Haziran’da yayınlanacak. Şanlıurfa’da çekilen dizide Yıldız’ın annesi “Ayten Taşçı”ya hayat veren Seda Akman ile Kenan’ı oynayan Hakan Dinçkol 34. bölümde ekibe veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin final bölümü ise uzun süredir ayrılacağı konuşulan Melek karakterini canlandıran başrol oyuncusu Aybüke Pusat, Sevde’yi oynayan Sezin Bozacı ve Emre Bulut’un vedasına sahne olacak.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Sultan, Serhat’ın Yıldız’dan ayrılması için Yelduran ailesinin önde gelenlerini bir araya toplar. Köşeye sıkışan Serhat, herkesin önünde geleceği için zor bir karar vermek zorunda kalır: Ya Melek’in karnındaki halef kendi yanında büyüyecek ya da Yıldız ile kurduğu gelecek hayallerinden vazgeçecektir.

Öte yandan Ayten’in, kendisini ve Kenan’ı ihbar etmesi işleri iyice çıkmaza sürükler. Teslim olmaya niyeti olmayan Kenan, özgürlüğü için her şeyi göze alır. Melek’i kullanarak Yıldız’ı kaçırmaya karar verir. Ancak Kenan’ın bu hamlesi karşısında Serhat’ın yapacakları, Kenan’ın sonunu mu getirecektir?

Ziyan’ın tutuksuz yargılanma süresi sona yaklaşırken, yeniden hapse dönmemesi için Ayten’in ya ölmesi ya da şikayetini geri çekmesi gerekmektedir. Ancak Aşır, Ziyan’ın cezasını çekmesi için tam tersine hareket etmeye kararlıdır.

