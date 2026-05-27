Nilperi Şahinkaya tatil sezonunu açtı! Şezlonga uzanıp poz verdi

İlk oyunculuk deneyimini okul yıllarında 'Deniz Yıldızı' (2009-2010) ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, beş yıldır birlikte olduğu heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi'den Aralık 2024'te ayrılmıştı.

Daha sonra yönetmen Baturalp Bekar ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya'dan ayrılık haberi gelmişti. Son dönemde özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Şahinkaya şimdi de tatil pozuyla dikkat çekti.

Bikinisini giyip şezlonga uzanan Nilperi Şahinkaya tatil karesine 'beklenen o an' ifadesini not düştü. Şahinkaya'nın tatil pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde doğdu. İlkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de almıştır. 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu.

İlk oyunculuk deneyimini okul yıllarında rol aldığı Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, 2013 yılında “Kayıp”, 2014 yılında “Kiraz Mevsimi”nde başrollerde yer aldı.

2017 yılında “Deli Aşk” isimli sinema filminde rol almıştır. Ardından ise 2018 yılında yayınlanan “Yaşayamayanlar” isimli internet projesinin ardından Karakomik Filmler 1, Kuzgun, Aynen Aynen ve son olarak Yeni Hayat gibi projelerde de yer alan Nilperi Şahinkaya eş zamanlı olarak tiyatro kariyerine devam etmektedir. Oyuncu Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.