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Halef oyuncuları kimler? Akın Akınözü’nün partneri belli oldu, sosyal medya yıkıldı

Akın Akınözü, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal gibi başarılı isimlerin yer alacağı Halef dizisinde kadın başrol de belli oldu. Ancak başrolün ardından sosyal medya ikiye bölündü.

Halef oyuncuları kimler? Akın Akınözü’nün partneri belli oldu, sosyal medya yıkıldı
Kubra Akalın

Show TV'de ekranlara gelecek olan, Çukur ekibinin imzasını taşıyan yeni dizi Halef, yakın zamanda sete çıkıyor. Faro Company yapımı bu iddialı projede, son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Akın Akınözü, Timur karakterine hayat verirken, partneri de belli oldu.

Halef'te Reyhan karakterini başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Serra Arıtürk canlandıracak. Bu güçlü ikili şimdiden büyük merak uyandırmış durumda.

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Sosyal medyada Halef'in başrolleri belli olunca eleştiriler de gecikmedi. Kimi bu ikiliyi çok beğenirken kimi ise kadın başrolü beğenmedi.

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Sosyal medyada "3 bölüm sonra final", "Bu kız olmaz", "Bu kızda star ışığı yok", "Çok yanlış seçim ya" yorumları yapıldı.

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HALEF OYUNCULARI

Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un yazdığı dizinin Akın Akınözü, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Hazal Türesan, Tansu Biçer ve Derya Karadaş’tan oluşan dev bir kadro var.

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Serra Arıtürk Halef dizisi
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