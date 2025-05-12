Halef dizisi oyuncuları gündemde! Akın Akınözü, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal ve...

Halef dizisi oyuncuları ve konusu merak edildi. Yeni yayın döneminin kadrosuyla şimdiden heyecan uyandıran Show TV’de ekrana gelecek “Halef” dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Sinan Öztürk’ün yöneteceği Faro Company imzalı “Halef” dizisinde Esenler Otogarı’nda fırtına gibi esen Karslı ailesinin ailedeki taht savaşları ve entrikaları etkileyici bir dille ekrana taşınacak.

Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un yazdığı dizinin Akın Akınözü, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Hazal Türesan, Tansu Biçer ve Derya Karadaş’tan oluşan kadrosuna çok başarılı bir oyuncu daha katıldı.

Bora Akkaş “Halef” dizisinin Zafer’i oldu. Akkaş, Karslı ailesinin babası Zülfikar (Ercan Kesal) tarafından dışlanan oğluna hayat verecek.

HALEF KONUSU

Sinan Öztürk’ün yöneteceği Faro Company imzalı dizide Esenler Otogarı’nda fırtına gibi esen Karslı ailesindeki güç savaşı ve entrikalar etkileyici bir dille ekrana taşınacak.

Show TV’nin ekrana getirmeyi planladığı Halef dizisinin oyuncu kadrosu kurulamayıp gelecek sezona ertelenmesi gündem olmuştu.