Halef'te kriz çıkmış başrol projeyi bırakmıştı! Aybüke Pusat hakkında 'uyumsuzluk' iddiası

Now Tv'nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı 35. bölümüyle sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizide kriz çıktığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Dizide Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat sezon finalinde projeden ayrıldı. Pusat projeden ayrılmasının ardından kararını verdi ve “En Mutlu Günümde” adlı bağımsız sinema filmiyle anlaşmaya vardı.

'UYUMSUZLUK' İDDİASI GÜNDEMDE

Birsen Altuntaş Halef dizisinden ayrılan Aybüke Pusat hakkında açıklamalarda bulundu. Altuntaş, "Halef dizisinde herkes aynı yerde kalırken, Aybüke Pusat ayrı bir otelde kalıyordu. Bir türlü entegre olamadı. Günün sonunda da kendi isteğiyle ayrılmak zorunda kaldı. Bazen ilişkileri de zorlamamak gerekiyor galiba" dedi!