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Halef'te kriz çıkmış projeyi bırakmıştı! Sezin Bozacı kararını verdi

“Halef Köklerin Çağrısı” dizisinden sezon finalinde ayrılan Sezin Bozacı’nın yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Show TV’nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı CNP Film imzalı “Eski Masal” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Halef'te kriz çıkmış projeyi bırakmıştı! Sezin Bozacı kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

Geçen sezonun en çok ses getiren dizilerinin başında gelen “Halef Köklerin Çağrısı” dizisinden sezon finalinde ayrılan Sezin Bozacı’nın yeni projesi belli oldu.

Başarılı oyuncu Show TV’nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı CNP Film imzalı “Eski Masal” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Halef te kriz çıkmış projeyi bırakmıştı! Sezin Bozacı kararını verdi 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezin Bozacı, Kapadokya’nın masalsı atmosferinde çekilecek olan dizide “Macide” rolüne hayat verecek ve Destan’ın(Sitare Akbaş) annesi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Halef te kriz çıkmış projeyi bırakmıştı! Sezin Bozacı kararını verdi 2

“Mirza”(Murat Ünalmış ) ve “Leyla”nın (Özge Özacar) aşkını ekrana taşıyacak olan diziye Gökçe Eyüboğlu (Mihre) ve Taner Rumeli (Yaman) de etkili oyunculuklarıyla güç katacak.

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Anahtar Kelimeler:
Halef dizisi
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