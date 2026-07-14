Halef'te kriz çıkmış projeyi bırakmıştı! Sezin Bozacı kararını verdi

Geçen sezonun en çok ses getiren dizilerinin başında gelen “Halef Köklerin Çağrısı” dizisinden sezon finalinde ayrılan Sezin Bozacı’nın yeni projesi belli oldu.

Başarılı oyuncu Show TV’nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı CNP Film imzalı “Eski Masal” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezin Bozacı, Kapadokya’nın masalsı atmosferinde çekilecek olan dizide “Macide” rolüne hayat verecek ve Destan’ın(Sitare Akbaş) annesi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

“Mirza”(Murat Ünalmış ) ve “Leyla”nın (Özge Özacar) aşkını ekrana taşıyacak olan diziye Gökçe Eyüboğlu (Mihre) ve Taner Rumeli (Yaman) de etkili oyunculuklarıyla güç katacak.