Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda hayat verdiği Sultan karakteriyle dikkatleri üzerin çeken Sümeyye Aydoğan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti.
Yeni sezon öncesi sadece dinlenmek istediğini söyleyen güzel oyuncu yayınladığı tatil kareleriyle beğeni topladı.
Şimdilerde İtalya'da olan ünlü isim peş peşe yayınladığı karelerle bakana bir daha baktırdı.
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Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzelsin', 'dünya güzeli', 'özledik' gibi yorumlar yapıldı.
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