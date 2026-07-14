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Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda hayat verdiği Sultan karakteriyle dikkatleri üzerin çeken Sümeyye Aydoğan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatil modunu açtı. Ünlü ismin son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda hayat verdiği Sultan karakteriyle dikkatleri üzerin çeken Sümeyye Aydoğan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı 1

Yeni sezon öncesi sadece dinlenmek istediğini söyleyen güzel oyuncu yayınladığı tatil kareleriyle beğeni topladı.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı 2

Şimdilerde İtalya'da olan ünlü isim peş peşe yayınladığı karelerle bakana bir daha baktırdı.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı 3

YORUM YAĞDI
Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzelsin', 'dünya güzeli', 'özledik' gibi yorumlar yapıldı.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan tatilin keyfini sürüyor! Son pozlarına beğeni yağdı 4

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Anahtar Kelimeler:
sümeyye aydoğan Yeraltı dizisi
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