Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci listedeydi! Ayşe Barım soruşturmasında liste büyüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Barım hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

11 KİŞİLİK GÖZALTI LİSTESİ

Öte yandan Milliyet'teki habere göre; soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 11 kişilik gözaltı listesinin bulunduğu iddia ediliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesi alınan Barım’a, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlaması kapsamında, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin sorular yöneltileceği belirtiliyor.

Barım’ın şirketine bağlı oyuncuları protestolara katılımları için yönlendirip yönlendirmediği ve bu süreçte bildiri hazırlayıp hazırlamadığı yönünde sorgulanacağı öğrenildi.

Barım'ın ajansıyla anlaşması bulunan ve eylemlere katılan bazı oyuncuların ifadesinin alındığı soruşturmada, ifadesi henüz alınmayan oyuncuların da bilgisine başvurulacağı kaydedildi.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır