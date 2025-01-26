Ünlü oyuncular ifadeye çağrıldı! Selçuk Yöntem tepki gösterdi

MYNET DETAY-Menajer Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı olayları sırasında şirketinde çalışan oyuncuları protestolara yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başsavcılık açıklamasında, Ayşe Barım'ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiği öne sürülerek "Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gözaltı kararı sosyal medyada gündem olurken ünlü isimler de ifadeye çağrıldı.

İFADEYE ÇAĞRILAN ÜNLÜLER

Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler aynı soruşturma kapsamında savcıya tanık sıfatıyla ifade verdi.

Gündem olan bu süreç sonrasında Selçuk Yöntem sessiz kalmadı. Başarılı oyuncu yaşananlara sitem etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Selçuk Yöntem şunları söyledi:

"Sesine, sözüne, rengine, tavrına ipotek konan hiçbir sanatçıyla bir daha sanat yapamazsınız. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller; iradesi zapturapt altına alınamayan zihinlerden ürer."