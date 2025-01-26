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Ünlü oyuncular ifadeye çağrıldı! Selçuk Yöntem tepki gösterdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.01.2025 09:20
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Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrasında ünlü isimler de ifadeye çağrıldı. Gezi Parkı soruşturmasının yeniden gündem olması sonrası Selçuk Yöntem de paylaşımıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncular ifadeye çağrıldı! Selçuk Yöntem tepki gösterdi

MYNET DETAY-Menajer Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı olayları sırasında şirketinde çalışan oyuncuları protestolara yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başsavcılık açıklamasında, Ayşe Barım'ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiği öne sürülerek "Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Gözaltı kararı sosyal medyada gündem olurken ünlü isimler de ifadeye çağrıldı.

İFADEYE ÇAĞRILAN ÜNLÜLER

Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler aynı soruşturma kapsamında savcıya tanık sıfatıyla ifade verdi.

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Gündem olan bu süreç sonrasında Selçuk Yöntem sessiz kalmadı. Başarılı oyuncu yaşananlara sitem etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Selçuk Yöntem şunları söyledi:

Ünlü isimler tek tek ifadeye çağırılıyor! Liste çıkarıldı Ünlü isimler tek tek ifadeye çağırılıyor! Liste çıkarıldı

"Sesine, sözüne, rengine, tavrına ipotek konan hiçbir sanatçıyla bir daha sanat yapamazsınız. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller; iradesi zapturapt altına alınamayan zihinlerden ürer."

Selçuk Yöntem'in sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eğer bir suç varsa cezasını çekmeliler
Haklı katılıyorum
Sanatçılar düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli
Anahtar Kelimeler:
Selçuk Yöntem
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