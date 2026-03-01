MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İsmail Hacıoğlu gönderildi, hikaye değişti! Cennetin Çocukları'nda flaş ayrılıklar

Uyuşturucu testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu, Cennetin Çocukları dizisinden apar topar gönderildi. Yeni başrol hazırlığı yapılırken senaryo da değişti. Özgü Kaya başta olmak üzere bazı oyuncular kadrodan çıkarıldı.

İsmail Hacıoğlu gönderildi, hikaye değişti! Cennetin Çocukları'nda flaş ayrılıklar

Cennetin Çocukları başrolü İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Oyuncunun gözaltına alınması sonrası sete ara verildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu hakkında yürütülen yasaklı madde operasyonu gerekçe gösterilerek yapım ekibi tarafından kadrodan çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu‘nun kendisinden çok dizi ekibin yaşanan durumdan dolayı mağdur olmasına çok üzüldüğü öğrenildi.

İsmail Hacıoğlu gönderildi, hikaye değişti! Cennetin Çocukları nda flaş ayrılıklar 1

ALPER DUYMAZ YENİ BAŞROL

Motto Yapım, hikâyeyi yenileyerek “Kamil” rolüyle Alperen Duymaz’la el sıkıştı. Cennetin Çocukları dizisinde başrol değişince hikaye de değişti. Duymaz yeni çekilecek bölümlerde Kamil karakterine hayat verecek.

İsmail Hacıoğlu gönderildi, hikaye değişti! Cennetin Çocukları nda flaş ayrılıklar 2

İsmail Hacıoğlu’nun vedasının ardından değişen hikâyeyle beraber Gönül rolüne hayat veren başrol kadın oyuncu Özgü Kaya da ekibe veda ediyor. Diziye ayrıca Yeşim Gül,Alper Türedi, Ali Düşenkalkar da veda edecek.

İsmail Hacıoğlu gönderildi, hikaye değişti! Cennetin Çocukları nda flaş ayrılıklar 3

CENNETİN ÇOCUKLARI NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi ekibi önümüzdeki hafta sete çıkacak. Cennetin Çocukları 9 Mart‘ta ekrana gelecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgü Namal sevgilisiyle yakalandı! 'Yok' dedi ama...Özgü Namal sevgilisiyle yakalandı! 'Yok' dedi ama...
Pazar akşamı reyting sonuçları! İkincilik için kıyasıya rekabetPazar akşamı reyting sonuçları! İkincilik için kıyasıya rekabet

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Özgü Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.