İsmail Hacıoğlu gönderildi, hikaye değişti! Cennetin Çocukları'nda flaş ayrılıklar

Cennetin Çocukları başrolü İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Oyuncunun gözaltına alınması sonrası sete ara verildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu hakkında yürütülen yasaklı madde operasyonu gerekçe gösterilerek yapım ekibi tarafından kadrodan çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu‘nun kendisinden çok dizi ekibin yaşanan durumdan dolayı mağdur olmasına çok üzüldüğü öğrenildi.

ALPER DUYMAZ YENİ BAŞROL

Motto Yapım, hikâyeyi yenileyerek “Kamil” rolüyle Alperen Duymaz’la el sıkıştı. Cennetin Çocukları dizisinde başrol değişince hikaye de değişti. Duymaz yeni çekilecek bölümlerde Kamil karakterine hayat verecek.

İsmail Hacıoğlu’nun vedasının ardından değişen hikâyeyle beraber Gönül rolüne hayat veren başrol kadın oyuncu Özgü Kaya da ekibe veda ediyor. Diziye ayrıca Yeşim Gül,Alper Türedi, Ali Düşenkalkar da veda edecek.

CENNETİN ÇOCUKLARI NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi ekibi önümüzdeki hafta sete çıkacak. Cennetin Çocukları 9 Mart‘ta ekrana gelecek.