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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2025 16:02
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Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım hakkındaki ‘Gezi Parkı’ soruşturmasında verdikleri ifadeler nedeniyle “yalan tanıklık” suçlamasıyla yargılanacak. Haklarında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen iki isim, 9 Mayıs’ta İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu

Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.

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Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ‘tanık’ sıfatıyla geçtiğimiz ay ifade vermişti. Ergenç ve Kocaoğlu’nun yalan tanıklık yaptığı iddiasıyla 2’şer yıldan 4’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

RIZA

TARİH BELLİ OLDU

Konuya ilişkin Ergenç ve Kocaoğlu’nun hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Oyuncuların yargılanmasına 9 Mayıs tarihinde İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Halit Ergenç Rıza Kocaoğlu Ayşe Barım
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