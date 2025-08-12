Halit Yukay'a ne oldu? Kaza anında Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşuyormuş... Sürtünme izleri gemiye ait çıktı

Halit Yukay ismi bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Yukay'a ait teknenin Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasıyla birlikte Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Söz konusu tekne üzerinde tespit edilen izler ise 'çarpışma' şüphesini artırdı.

İZLER ŞÜPHELİ GEMİYE AİT ÇIKTI

Soruşturmayla birlikte , tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin tekneye çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu tespit edildi.

GEMİ KAPTANI TUTUKLANDI: "KONTROL AMAÇLI DAİRELER ÇİZDİM"

Sabah'ta yer alan habere göre; tutuklanan gemi kaptanı C.T. ifadesinde, olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini söyledi.

İNER İNMEZ GEMİNİN ÖN TARAFINI KONTROL ETMİŞLER

Yapılan incelemelerde; kaptan C.T.'nin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, ayrıca kamera kayıtlarında geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü. Şüphelinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

KAYIP İŞ İNSANIYLA SON KONUŞAN KIVANÇ TATLITUĞ

Olayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yukay'ı arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ'un kazadan hemen önce işadamı ile görüşme halinde oldukları, telefonun aniden kesildiği belirtildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşına ulaşamayınca işadamının babasını arayıp şüphesini dile getirdiği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA DA KATILMIŞTI

Geçen günlerde başarılı iş adamının arama çalışmalarına ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Olayı duyar duymaz soluğu Erdek'e bağlı Narlı köyde alan Tatlıtuğ, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarını saatlerce yakından takip etti.

Görgü tanıklarına göre ünlü oyuncu oldukça üzgün ve endişeliydi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Yalova'dan denize açıldığı belirlenen ve teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları devam ederken olayın beşinci gününde, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tatlıtuğ, Instagram üzerinden yayımladığı videoda, yakın dostu Yukay'ın kayboluş sürecini hatırlatarak yardım çağrısında bulundu. "Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay, Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kayboldu. Bugün, beşinci günün sabahındayız ve çok kritik saatlere girdik" dedi.

Ünlü oyuncu, özellikle bölgede yaşayanlara seslenerek, "Saat 05.00'ten itibaren işaretlediğim bölgede arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve sivillerin yardımına ihtiyacımız var. İmkanı olan herkesin keşif yaparak ipucu veya bilgi paylaşmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.