Halit Yukay hâlâ aranıyor! Kıvanç Tatlıtuğ o 4 bölgeye dikkat çekti

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı 43 yaşındaki Halit Yukay’ı arama çalışmaları sürüyor. Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostu için yeni paylaşım yaparak dikkat çekti.

Kubra Akalın

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait "Graywolf" isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay’ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Arama çalışmaları Halit Yukay için günlerdir sürüyor. Yakın arkadaşı için defalarca çağrı yapan Kıvanç Tatlıtuğ yeni bir paylaşım yaparak 4 bölgeye dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, Halit Yukay'ın arandığı bölgeyi paylaştı ve "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

YÜK GEMİSİ KAPTANI İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan 43 yaşındaki yat üreticisi Halit Yukay'ın kontrolündeki parçalanmış halde bulunan tekneye ilişkin bölgeden geçen ticari bir yük gemisinden yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

