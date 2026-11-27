Son dakika: Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu'na gayriresmî ödeme yapıldığı iddiası gündeme geldi. Soruşturma çerçevesinde çift hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.



Ece Üner

Gazeteci ve Halk TV Haber Koordinatörü Kürşad Oğuz hakkında da gözaltı kararı verildiği, Oğuz'un yurt dışında bulunduğu bildirildi.

OPERASYONDA 12 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI

Üçüncü dalga operasyonda 12 şüpheli hakkında "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "Rüşvet", "İhaleye fesat karıştırma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltı talimatı verildi.

Üçüncü dalga operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen veya dosyada adı geçen isimler şöyle:

Özge Ece Bayramoğlu: Halk TV spikeri Özgürdeniz Bayramoğlu: Halk TV spikeri Haydar Rüzgar: Bustech firma yöneticisi Ulaş Eroğlu: İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Aşkın Tahan: İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı personeli Ali Kemal Korgan: Korganlar isimli firma sahibi Hamza Okuyucu: HMF Taşımacılık firma sahibi Ahmet Keçiyokuşu: Bustech firma yöneticisi Halit Akın: Bustech satın alma müdürü Emre Kaya: Esbakım firma sahibi (firari) Hakan Kürşad Oğuz: Halk TV Haber Koordinatörü (yurt dışında) Recep Ersü: Tutuklu (cezaevinde)

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında Halk TV spikeri Ece Üner, Halk TV spikeri Deniz Bayramoğlu, Bustech firma yöneticisi Haydar Rüzgar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu, aynı daire başkanlığında görevli personel Aşkın Tahan, Korganlar firmasının sahibi Ali Kemal Korgan, HMF Taşımacılık firmasının sahibi Hamza Okuyucu, Bustech firma yöneticisi Ahmet Keçiyokuşu ve Bustech satın alma müdürü Halit Akın gözaltına alındı.

Deniz Bayramoğlu

"AYLIK 1 MİLYON 650 BİN LİRA" İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre; söz konusu dosyada İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bustech firmasına hakediş ödemeleri yapıldıkça çek bedellerinin bankadan elden çekildiği, Halk TV spikeri Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin lira gayriresmî ödeme yapılarak talimatla gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı iddiaları yer aldı.

KÜRŞAD OĞUZ'UN YURT DIŞINDA

Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un yurt dışında olduğu belirtildi.