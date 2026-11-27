İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; şüphelilerin ifadeleri, dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ve gizli tanık beyanları doğrultusunda 35 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Aralarında Özcan Deniz, Burcu Özberk, Deniz Çakır, Murat Ceylan ve Murat Başoğlu'nun da yer aldığı 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilmişti.

DHA

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılıkta ifadesi alınan Özcan Deniz, adli kontrol talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ünlü şarkıcı ve oyuncu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

AÇIKLAMA YAPTI

Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Telaş yok. Suçsuz ve de bu işlerle uzaktan yakından alakam olmadığı yakında anlaşılacaktır. Sizlerle de paylaşacağım. Biz ekip olarak 'Son Yemek' başarımızın tadını çıkarmaya ve konserlerimizde müzikseverlerle keyifli zaman geçirmeye devam ediyoruz. Sevgiler.'