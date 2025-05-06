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Halle Berry, Met Gala 2025 kırmızı halısında iç çamaşırsız görünümüyle eleştirildi

Halle Berry kıyafetiyle Met Gala tarihindeki en sansasyonel kırmızı halı anlarından biri olarak şimdiden anılmaya başladı. İç çamaşırsın kıyafetiyle poz veren Berry eleştirilen isimler arasında yerini aldı.

Halle Berry, Met Gala 2025 kırmızı halısında iç çamaşırsız görünümüyle eleştirildi
Kubra Akalın

Oscar ödüllü yıldız Halle Berry, 2025 Met Gala’da cesur tercihiyle adeta olay yarattı. 58 yaşındaki oyuncu, iç çamaşırı giymemesi ve iddialı kıyafetiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Berry, derin dekolteli, siyah boncuk işlemeli ve şeffaf çizgili LaQuan Smith imzalı elbisesiyle geceye damga vurdu. Kıyafetin transparan yapısı nedeniyle her hareketinde giysi kazası yaşama riski taşıyan yıldızın, özellikle karın bölgesi ve kasık kısmı oldukça dikkat çekti.

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İddialı kıyafetini, omuz vatkalı kısa siyah bir blazer ceket ve minik bir şapka ile tamamlayan Berry, ayrıca gösterişli takılarıyla da stilini tamamladı.

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TEPKİLER GECİKMEDİ

Göğüs dekoltesi ve iç çamaşırı giymemesi nedeniyle birçok izleyici ve sosyal medya kullanıcısı Berry’nin görünümünü eleştirdi. Bazı kullanıcılar ünlü yıldız için "utanç verici" ifadelerini kullanırken, bazıları ise "mükemmel görünüyor ama biraz daha örtünmeliydi" yorumunu yaptı.

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Halle Berry
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