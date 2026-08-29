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Hastane odasından paylaştı! Kerem Bürsin bu defa korkuttu

Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri olan Kerem Bürsin, hastane odasından yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Bürsin'in boyun fıtığı ameliyatı olduğu öğrenildi.

Hastane odasından paylaştı! Kerem Bürsin bu defa korkuttu
Öznur Yaslı İkier

Son dönemin popüler oyuncularından biri olan Kerem Bürsin, paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kerem Bürsin'in Instagram'da 11,2 milyon takipçisi bulunuyor.

Hastane odasından paylaştı! Kerem Bürsin bu defa korkuttu 1

Kerem Bürsin bu defa hastane odasından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu. 2023 yılında bel fıtığı ameliyatı geçiren oyuncunun boyun fıtığı operasyonu geçirdiği öğrenildi.

Hastane odasından paylaştı! Kerem Bürsin bu defa korkuttu 2

Bürsin; hasta yatağındayken kendisini yalnız bırakmayan dostlarının da yer aldığı kareleri, "Dolu dolu bir haftayı geride bıraktık… Şükrederek ve yola devam ederek" sözlerini not düştü.

Hastane odasından paylaştı! Kerem Bürsin bu defa korkuttu 3

Oyuncunun paylaşımına sevenlerinden çok sayıda "Geçmiş olsun" yorumu geldi.

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Kerem Bürsin
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