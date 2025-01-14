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Hamileliğini müjdelemişti! Fenomen Nisan ve Seda Özkan çifti bebeklerini kaybetti! Kötü haberi hesabından duyurdu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
14.01.2025 23:26
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Sosyal medya kullanıcılarının severek takip ettiği Seda ve Nisan Özkan çifti, yayınladıkları eğlenceli videolarla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz günlerde kızları Eva'ya bebek kardeş müjdesini verdikleri videoları ise gündem olmuştu. Günler sonra Seda Özkan kötü haberi duyurdu.

Hamileliğini müjdelemişti! Fenomen Nisan ve Seda Özkan çifti bebeklerini kaybetti! Kötü haberi hesabından duyurdu...

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Seda Özkan, eşi Nisan Hakan Özkan ile birlikte yaptığı samimi ve doğal paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden. Özellikle kızları Eva'yla çektikleri videolar sosyal medyada gündem oluyor.

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Geçtiğimiz günlerde sevilen çift, araba çektikleri bir videoyla kızları Eva'ya bir kardeşi olacağını müjdelemişti. Yayınladıkları video ise gündem olmuştu.

KÖTÜ HABERİ DUYURDU!

Bebek müjdesinin ardından çok kısa bir süre sonra Seda Özkan yaptığı paylaşımla bebeklerini kaybettiğini duyurdu. Özkan, "Bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Çok üzgünüz. Bu süreçte ilgilenmemiz gereken bir kızımız var. Birlikte olmak iyi gelecek bizlere." dedi.

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