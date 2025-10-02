MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hande Doğandemir kırmızılar içinde! Gala tarzı beğeni topladı

Uğur Güneş ile başrolünü paylaştığı 'Aşk ve Yemek' filminde rol alan Hande Doğandemir gala tarzıyla sosyal medyayı salladı. Geceye kırmızılar içerisinde katılan Doğandemir iddialı tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Hande Doğandemir kırmızılar içinde! Gala tarzı beğeni topladı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu Hande Doğandemir şimdilerde Uğur Güneş ile başrolünü paylaştığı 'Aşk ve Yemek' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni filminin galasına kırmızı göğüs dekolteli uzun bir elbiseyle katılan Doğandemir bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Hande Doğandemir kırmızılar içinde! Gala tarzı beğeni topladı 1

Kombinini toplu saçları ve büyük kolyesiyle tamamlayan Hande Doğandemir şıklıyla göz doldurdu.

Hande Doğandemir kırmızılar içinde! Gala tarzı beğeni topladı 2

YORUM YAĞDI

Geceye adeta damga vuran Doğandemir'e sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzel', 'sade ama şık' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dün cezaevinden çıktı! Ayşe Barım hastanelik olduDün cezaevinden çıktı! Ayşe Barım hastanelik oldu
Transparan kostümleri sert eleştirdi! 'Müstehcenlik ve teşhircilik...' Transparan kostümleri sert eleştirdi! 'Müstehcenlik ve teşhircilik...'

Anahtar Kelimeler:
Hande Doğandemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.