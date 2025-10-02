Hande Doğandemir kırmızılar içinde! Gala tarzı beğeni topladı

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu Hande Doğandemir şimdilerde Uğur Güneş ile başrolünü paylaştığı 'Aşk ve Yemek' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni filminin galasına kırmızı göğüs dekolteli uzun bir elbiseyle katılan Doğandemir bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Kombinini toplu saçları ve büyük kolyesiyle tamamlayan Hande Doğandemir şıklıyla göz doldurdu.

YORUM YAĞDI

Geceye adeta damga vuran Doğandemir'e sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzel', 'sade ama şık' gibi yorumlar yapıldı.