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Hande Erçel bu sefer Bodrum'da tatilde! Minik bikisiniyle plajda boy gösterdi

Tatil rotasını Bodrum’a çeviren Hande Erçel GazeteMagazin'in objektifine yansıdı. Mavi bikinisiyle plajda boy gösteren Hande Erçel'in fit görünümü dikkat çekti.

Hande Erçel bu sefer Bodrum'da tatilde! Minik bikisiniyle plajda boy gösterdi
Kubra Akalın

Hakan Sabancı ile ülke ülke dolaşarak tatil yapan Hande Erçel bu sefer Bodrum'u tercih etti. Rol aldığı yapımlar kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Erçel hafta sonunu kardeşine ve yeğenine ayırdı.

Hande Erçel, şu sıralar kız kardeşi Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım ile Bodrum’da tatil yapıyor. Türkbükü’nde kalan Erçel kardeşler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Hande Erçel bu sefer Bodrum da tatilde! Minik bikisiniyle plajda boy gösterdi 1

Yeğeni Mavi ile yakından ilgilenen Hande Erçel'in o anlarını GazeteMagazin görüntüledi.

Hande Erçel bu sefer Bodrum da tatilde! Minik bikisiniyle plajda boy gösterdi 2

Mavi bikinisiyle plajda boy gösteren güzel oyuncunun fit görünümü gözlerden kaçmadı. Tüm gün yeğeniyle vakit geçiren Erçel ablasıyla da plajda sohbet edip güneşlendi.

Hande Erçel bu sefer Bodrum da tatilde! Minik bikisiniyle plajda boy gösterdi 3

EKRANA DÖNÜYOR

Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi 'Queen of Tears'ın Türk uyarlaması 'Aşk ve Gözyaşı' için hazırlıklar başladı. Barış Arduç ve Hande Erçel'i yeniden bir araya getiren "Aşk ve Gözyaşı" dizisi eylülde atv ekranlarında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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