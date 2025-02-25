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Hande Erçel, Burak Özçivit, Serenay Sarıkaya'nın yatırım tercihi! Kazançlarını arsa yerine oraya yapıyorlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2025 07:31
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Hande Erçel, Burak Özçivit, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimler kazançlarını nereye yatırıyor? Ünlü isimler yatırımlarını arsaya yapmaktan vazgeçti. Şimdilerde Muğla, Balıkesir, Çanakkale gibi illerde arsalara ilgi var.

Hande Erçel, Burak Özçivit, Serenay Sarıkaya'nın yatırım tercihi! Kazançlarını arsa yerine oraya yapıyorlar

Ünlü isimler, özellikle reklam anlaşmaları ve dizilerden kazandıkları yüksek gelirleri, gelecekte daha fazla kazanç sağlayacak bir yatırım aracı olarak değerlendiriyor.

Son dönemde, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit gibi ünlü isimlerin, kazançlarını nereye yatırdıkları da merak ediliyor.

Bu ünlü isimler yatırımlarını artık tarla statüsündeki arsalara yatırıyor. Milliyet'te yer alan habere göre; özellikle Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir gibi illerdeki tarlalar yatırım için öne çıkıyor.

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ARKADAŞLARINI DA TEŞVİK EDİYORLAR

Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit'in yatırımlarının yönetimini babalarına verdikleri, hatta bu konuyu meslektaşlarıyla paylaştıkları konuşuluyor.

Hande Erçel, Serenay Sarıkaya gibi diğer ünlü isimlerin de arkadaşlarını bu yatırımları yapmaları için teşvik ettikleri söyleniyor.

NEDEN TARLA YATIRIMI YAPIYORLAR?

Tarla ve arsa, hem uzun vadede değer kazanması hem de potansiyel olarak çeşitli tarım projelerine dönüştürülebilmesi nedeniyle cazip bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

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Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ
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