Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle Cannes'ı yaktı geçti! Bakan bir daha baktı

Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstlendiği Cannes Film Festivali'ne birçok Türk oyuncu katıldı.

Bu isimlerden biri de gerek kariyeri gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel oldu.

TAM NOT ALDI

İlk olarak pembe bir elbise ile kırmızı halıda yürüyen Hande Erçel saçı, makyajı ve takılarıyla herkesten tam not aldı.

Ünlü isim geçtiğimiz saatlerde yayınladığı yeni kareleriyle de sosyal medyayı salladı.

Derin göğüs ve derin yırtmaçlı ikinci elbisesiyle pozlar veren Hande Erçel bu haliyle Cannes'ı yaktı geçti.

YORUM YAĞDI

Hande Erçel'in bu hali yine çok beğenildi. Sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'yılın en güzeli net', 'bu güzellik şaka mı?', 'çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.