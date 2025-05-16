MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle Cannes'ı yaktı geçti! Bakan bir daha baktı

Son dönemde dijital platformlarda çektiği filmler, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel şimdi de Cannes Film Festivali'nde boy gösteriyor. Kırmızı halıya ilk olarak pembe bir elbise ile çıkan Hande Erçel ikinci kostümüyle adeta ortalığı yıkıp geçti.

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle Cannes'ı yaktı geçti! Bakan bir daha baktı
Öznur Yaslı İkier

Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstlendiği Cannes Film Festivali'ne birçok Türk oyuncu katıldı.

Bu isimlerden biri de gerek kariyeri gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel oldu.

HANDE 1

TAM NOT ALDI

İlk olarak pembe bir elbise ile kırmızı halıda yürüyen Hande Erçel saçı, makyajı ve takılarıyla herkesten tam not aldı.

hande 2

Ünlü isim geçtiğimiz saatlerde yayınladığı yeni kareleriyle de sosyal medyayı salladı.

HANDE 3

Derin göğüs ve derin yırtmaçlı ikinci elbisesiyle pozlar veren Hande Erçel bu haliyle Cannes'ı yaktı geçti.

HANDE 5

YORUM YAĞDI

Hande Erçel'in bu hali yine çok beğenildi. Sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'yılın en güzeli net', 'bu güzellik şaka mı?', 'çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

HANDE 7

hande 6

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizide tüm oyuncuları gönderdiler!Fenomen dizide tüm oyuncuları gönderdiler!
Hamilelik testi yaptı! Kendisi bile inanamadıHamilelik testi yaptı! Kendisi bile inanamadı

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Fiyatlar çok yüksek ama talep de var!

Fiyatlar çok yüksek ama talep de var!

Özerklik mi istiyorlar? DEM Partili Bakırhan açıkladı

Özerklik mi istiyorlar? DEM Partili Bakırhan açıkladı

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

'Ölümüm duyulacak' Harika Avcı ateş püskürdü! Gerçek ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' Harika Avcı ateş püskürdü! Gerçek ortaya çıktı

112 aramalarında yeni dönem: Artık 15 bin TL cezası var

112 aramalarında yeni dönem: Artık 15 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.