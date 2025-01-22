Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım Grand Kartal Otel paylaşımıyla tepki çekti! "Üç sene önce kalmıştık"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edildi. Sosyal medyada yaşanan faciaya dair paylaşımlar yapılırken Hande Erçel'in eniştesi fenomen Caner Yıldırım bir paylaşımıyla tepki çekti.

Yangın sonrası, duygularını sosyal medya hesabında dile getiren Yıldırım, üç yıl önce aynı otelde ailesiyle birlikte konakladıklarını belirtti.

TEPKİLERDEN SONRA YENİ PAYLAŞIM

Paylaşımında, o günlere ait bir fotoğraf ekleyerek, “Üç sene önce kalmıştık o otelde, çok da keyifliydi. Hayat gerçekten pamuk ipliğine bağlı” ifadelerine yer veren isim gelen tepkilerin ardından paylaşımını güncelledi.

Caner Yıldırım daha sonra paylaşımı silerek "Twitter'da birileri beni linçliyormuş" diyerek yeni bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım: