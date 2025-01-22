MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım Grand Kartal Otel paylaşımıyla tepki çekti! "Üç sene önce kalmıştık"

Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım Grand Kartal Otel paylaşımıyla tepki çekti! "Üç sene önce kalmıştık"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.01.2025 10:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangın sonrası yaptığı paylaşımla tepki çekti. Tepkiler sonrası paylaşımını güncelleyen Yıldırım tepkilere de sitem etti.

Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım Grand Kartal Otel paylaşımıyla tepki çekti! "Üç sene önce kalmıştık"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edildi. Sosyal medyada yaşanan faciaya dair paylaşımlar yapılırken Hande Erçel'in eniştesi fenomen Caner Yıldırım bir paylaşımıyla tepki çekti.

Yangın sonrası, duygularını sosyal medya hesabında dile getiren Yıldırım, üç yıl önce aynı otelde ailesiyle birlikte konakladıklarını belirtti.

TEPKİLERDEN SONRA YENİ PAYLAŞIM

Paylaşımında, o günlere ait bir fotoğraf ekleyerek, “Üç sene önce kalmıştık o otelde, çok da keyifliydi. Hayat gerçekten pamuk ipliğine bağlı” ifadelerine yer veren isim gelen tepkilerin ardından paylaşımını güncelledi.

Caner Yıldırım daha sonra paylaşımı silerek "Twitter'da birileri beni linçliyormuş" diyerek yeni bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım:

Ekran görüntüsü 2025-01-22 103748

Ekran görüntüsü 2025-01-22 104843

Yangın sonrası o görüntüler kızdırdı! Yangın sonrası o görüntüler kızdırdı!
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu skandalın sorumluları hesap versin! Grand Kartal Otel'de yanarak can veren insanların cenazelerini kızarmış piliç TIR'ına yüklediler

Bu skandalın sorumluları hesap versin! Grand Kartal Otel'de yanarak can veren insanların cenazelerini kızarmış piliç TIR'ına yüklediler

AK Parti'ye geçen Zorlu'ya Furkan Bölükbaşı'ndan çok sert tepki! "Kalk dediğimizde kalkacak, otur dediğimizde oturacaksın..."

AK Parti'ye geçen Zorlu'ya Furkan Bölükbaşı'ndan çok sert tepki! "Kalk dediğimizde kalkacak, otur dediğimizde oturacaksın..."

'İnsanlar kefenini 37 bin liraya satın aldı' Onlarca insanı kurtardılar, her sözleri derin yaralar açtı

'İnsanlar kefenini 37 bin liraya satın aldı' Onlarca insanı kurtardılar, her sözleri derin yaralar açtı

Oteli paylaşıp "Keyifliydi" dedi! Tepki yağınca...

Oteli paylaşıp "Keyifliydi" dedi! Tepki yağınca...

Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Defne Samyeli, yangın faciası sonrası sözünü sakınmadı! Sert ifadeler

Defne Samyeli, yangın faciası sonrası sözünü sakınmadı! Sert ifadeler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.