Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Yalıdaki özel partiler ona da soruldu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanınmış isimlere yönelik yürütülen "yasaklı madde" soruşturması devam ederken hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel, ülkeye döner dönmez gözaltına alındı.

Erçel, savcıya ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gitti. İfadesinin ardından Erçel, uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi. Erçel, burada kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.

Burak Doğan'ın haberine göre; Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Erçel'e Hakan Sabancı ve Bebek Otel soruları yöneltildi. İşte Erçel'in ifadesi;

“Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde halen eğitimime devam ediyorum. Bunun haricinde oyunculukla uğraşıyorum.

Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yoktur"

Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım.

Yine hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım.

Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabacı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim.

Ben yaklaşık 13 yıldır ekranların önündeyim, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim ve herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum.

Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”