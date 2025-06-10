Hande Erçel Roland Garros finali için seçtiği kombinin değeri 9 bin 969 Euro! "Asgari ücretle yaşayanlar..."

Tatilden tatile koşan Hande Erçel son olarak Paris'teki Roland Garros'un finalini tribünden takip etti.

Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı da tenis maçını tribünden izlerken sosyal medyada da paylaşımı ihmal etmedi. Hande Erçel'in kombini ise sosyal medyayı salladı.

Erçel'in, Roland Garros kombinin maliyeti ise ortaya çıktı. Hande Erçel'in kombininin toplamda, 9 bin 969 Euro (447 bin TL) olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada bu fiyatlar gündeme geldi. Bir kısım kullanıcı "Asgari ücretle yaşayanlar bunu beğenmedi", "Kadının tek olayı giyinip poz vermek", "Sürekli giyinip tatile gidiyor ilginç bir hayat" yorumlarında bulundu.