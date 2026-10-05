Hande Erçel Valentino defilesinde! Elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Oyunculuğunun yanı sıra moda dünyasındaki tarzıyla da sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu kez Valentino defilesinde boy gösterdi.

Paris Moda Haftası için Paris’te bulunan Hande Erçel, Valentino İlkbahar/Yaz 2027 defilesinin konukları arasındaydı. “Antibiblioteca” adını taşıyan defilenin çıkış noktasında, Umberto Eco’nun kişisel kütüphanesinden hareketle geliştirilen “okunmamış kitaplar” fikri vardı. Michele, bu düşünceyi modaya uyarlayarak henüz keşfedilmemiş olasılıklar ve kullanılmadan da anlam taşıyan nesneler üzerine bir anlatı kurdu.

Defile öncesinde konuklardan yanlarında yeni ya da kendi koleksiyonlarından bir kitap getirmeleri istendi. Getirilen kitapların daha sonra yerel kütüphanelere bağışlanacağı belirtildi.

Hande Erçel de gecede Orhan Pamuk kitaplarıyla boy gösterdi. İstanbul ve Masumiyet Müzesi kitaplarını taşıyan Hande Erçel'in tarzı da beğeni topladı.

