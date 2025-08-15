Hande Erçel ve Barış Arduç'tan ilk görüntüler geldi: Aşk ve Gözyaşı dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları belli mi? Aşk ve Gözyaşı dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen yüzleri Hande Erçel ve Barış Arduç, 'Aşk ve Gözyaşı' adlı yeni dizi projeleriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

YILIN AŞK DİZİSİ OLMAYA ADAY: 'AŞK VE GÖZYAŞI' İLK KARELERİYLE GÜNDEMDE

Dizi, romantik dram türünde olacak ve izleyicilere unutulmaz bir aşk hikayesi sunmayı hedefliyor. Dizinin yayınlanan ilk kareleri, özellikle sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

Dizide Hande Erçel, 'Meyra' karakterine hayat verirken, Barış Arduç ise 'Selim' karakterini canlandıracak. Yayınlanan fotoğraflarda, Meyra ve Selim karakterlerinin nikah sahnesi dikkat çekiyor. İki oyuncunun uyumu ve sahnedeki duygusal yoğunluk, izleyicilerin diziden beklentisini daha da artırıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, nikah sahnesindeki kareleri beğeni yağmuruna tutarak, dizinin yayınlanacağı günü iple çektiklerini dile getiriyor.

'Aşk ve Gözyaşı' dizisinin konusunun ne olduğu ise henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak, dizinin adından da anlaşılacağı gibi, aşkın yanı sıra dramatik öğelerin de yoğunlukta olacağı tahmin ediliyor.

Meyra ve Selim karakterlerinin hayatlarındaki zorluklar, aşkları için verdikleri mücadele ve aralarındaki tutku dolu ilişki, dizinin ana temasını oluşturacak gibi görünüyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ OYUNCULAR VE KARAKTERLER

Hande Erçel (Meyra): Dizinin kadın başrolü olan Meyra, hem duygusal hem de güçlü yapısıyla dikkat çeken, hayatla mücadele etmeyi bilen bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

Barış Arduç (Selim): Selim, iş dünyasında başarılı olmasına rağmen ailevi sorunlarla boğuşan, karmaşık iç dünyasıyla öne çıkan dizinin erkek başrol karakteri.

Senan Kara (Zuhal): Selim’in baskın karakterli annesi Zuhal, ailesi üzerinde otoritesini korumaya çalışan güçlü bir figür olarak karşımıza çıkıyor.

Sanem Çelik (Dilşah): Meyra’nın geçmişin izlerini taşıyan annesi Dilşah, kızının yanında durmaya çalışan fedakar ve duygusal bir anne profili çiziyor.

Şenay Gürler (Yeliz): Aile içinde geçmişi sırlarla dolu olan Yeliz, ilişkilerde dengeleri değiştiren etkileyici ve gizemli bir karakter.

Berk Cankat (Ercan): Selim’in kuzeni Ercan, ailenin iş dünyasındaki bağlantılarını yöneten, stratejik hamleleriyle ön plana çıkan bir isim.

Lorin Merhart (Harun): Meyra’nın geçmişinden gelen eski aşkı Harun, hikâyeye sürpriz bir giriş yaparak olayların yönünü değiştiren kilit bir karakter olarak dizide yer alıyor.

DİZİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Dizinin senaryosunda Dilara Pamuk'un imzası bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'da yapılacak. Dizinin ATV ekranlarında hangi gün ve saatte yayınlanacağı ise henüz netleşmedi. Ancak, yapımcı şirket ve kanal yetkilileri, dizinin yeni yayın döneminde izleyicilerle buluşacağını duyurdu.

'Aşk ve Gözyaşı' dizisinin, yayınlandığı ilk bölümden itibaren reytinglerde zirveye oynaması ve uzun soluklu bir proje olması bekleniyor.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un hayranları, sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda, iki oyuncuyu bir arada görmekten duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Ayrıca, dizinin konusunu merak ettiklerini ve yayınlanacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini belirtiyorlar. 'Aşk ve Gözyaşı' dizisi, şimdiden yılın en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday gösteriliyor.

Diziyle ilgili yeni gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!