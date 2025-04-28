Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşkı Hatırla dizisinden ilk fragman! Aşkı Hatırla konusu ve oyuncuları

Aşkı Hatırla dizisinin fragmanı yayınlandı. Etkileyici bir aşk hikâyesini konu alan dizinin ilk tanıtımı sonrası Hande Erçel ve Barış Arduç gündem oldu. Aşkı Hatırla dizisi konusu ve oyuncuları da araştırılmaya başlandı.
Çekimleri Kapadokya’da başlayıp İstanbul’a taşınan 8 bölümlük dizinin ilk görüntülerinde Güneş (Hande Erçel) ve Deniz (Barış Arduç) arasındaki romantik sahneler dikkat çekti.
İkilinin dizideki hallerini görenler "Çok iyi ikili", "Çok ateşliler", "Bayıldım çok iyi görünüyorlar" yorumlarında bulundu.
Dizide Hande Erçel ve Barış Arduç’a Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.
Aşkı Hatırla dizisinin konusu şöyle:
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