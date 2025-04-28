Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşkı Hatırla dizisinden ilk fragman! Aşkı Hatırla konusu ve oyuncuları

Aşkı Hatırla dizisinin fragmanı yayınlandı. Etkileyici bir aşk hikâyesini konu alan dizinin ilk tanıtımı sonrası Hande Erçel ve Barış Arduç gündem oldu. Aşkı Hatırla dizisi konusu ve oyuncuları da araştırılmaya başlandı.

Çekimleri Kapadokya’da başlayıp İstanbul’a taşınan 8 bölümlük dizinin ilk görüntülerinde Güneş (Hande Erçel) ve Deniz (Barış Arduç) arasındaki romantik sahneler dikkat çekti.

İkilinin dizideki hallerini görenler "Çok iyi ikili", "Çok ateşliler", "Bayıldım çok iyi görünüyorlar" yorumlarında bulundu.

AŞKI HATIRLA OYUNCULARI

Dizide Hande Erçel ve Barış Arduç’a Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.

AŞKI HATIRLA KONUSU

Aşkı Hatırla dizisinin konusu şöyle:

Evlilik yolundayken ayrılık yaşayan güvenilir, ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ve fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde kendilerini bulurlar. Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı yeniden hatırlatacaktır.