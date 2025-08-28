Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı! Hakan Sabancı o hamlesiyle gündemde

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin evlenmeleri beklenirken ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Her şey Hande Erçel'in Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırmasıyla başladı.

Gel Konuşalım programında Ece Erken, ayrılıkla ilgili ''Ağustos ayının başından beri araları kötü. Hande Erçel yeğeni ve kız kardeşiyle tatile çıktığı zaman zaten ayrıydılar, sadece beklediler. Sebep ise evlilik. Hande Erçel artık evliliği konuşmak istiyor, Hakan Sabancı da yakın evliliğe aslında. Belki bundan dolayı Arzu Sabancı artık istemiyor.'' demişti.

Çift, ayrılık haberleriyle ilgili resmi bir açıklama yapmazken, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ettikleri görüldü.

Erçel, Hakan Sabancı ile birlikte oldukları tüm fotoğrafları hesabından silmişti. Güzel oyuncunun ardından Hakan Sabancı da birlikte yer aldıkları tüm kareleri Instagram hesabından kaldırdı.