MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı! Hakan Sabancı o hamlesiyle gündemde

Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı çifti ilişkileriyle gündemde. 31 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile geçtiğimiz aylarda ayrıldığı iddia ediliyordu. Hakan Sabancı son hamlesiyle dikkat çekti.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı! Hakan Sabancı o hamlesiyle gündemde

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin evlenmeleri beklenirken ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Her şey Hande Erçel'in Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırmasıyla başladı.

Gel Konuşalım programında Ece Erken, ayrılıkla ilgili ''Ağustos ayının başından beri araları kötü. Hande Erçel yeğeni ve kız kardeşiyle tatile çıktığı zaman zaten ayrıydılar, sadece beklediler. Sebep ise evlilik. Hande Erçel artık evliliği konuşmak istiyor, Hakan Sabancı da yakın evliliğe aslında. Belki bundan dolayı Arzu Sabancı artık istemiyor.'' demişti.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı! Hakan Sabancı o hamlesiyle gündemde 1

Çift, ayrılık haberleriyle ilgili resmi bir açıklama yapmazken, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ettikleri görüldü.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı! Hakan Sabancı o hamlesiyle gündemde 2

Erçel, Hakan Sabancı ile birlikte oldukları tüm fotoğrafları hesabından silmişti. Güzel oyuncunun ardından Hakan Sabancı da birlikte yer aldıkları tüm kareleri Instagram hesabından kaldırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğulları Karan büyüdü! Okula başladıOğulları Karan büyüdü! Okula başladı
Black Coffee, 11 Ekim’de Türkiye’ye geliyor!Black Coffee, 11 Ekim’de Türkiye’ye geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..."

Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..."

Minik bikinisiyle poz verdi! Değişimi olay oldu

Minik bikinisiyle poz verdi! Değişimi olay oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.