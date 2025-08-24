MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Fotoğrafları kaldırınca...

Hem oynadığı dizilerle hem de özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. "Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı?" sorusu merak edildi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Fotoğrafları kaldırınca...
Kubra Akalın

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı başladığı günden beri gündemde. Tatilden tatile koşan çiftte dair dedikoduların da ardı arkası kesilmiyor. 31 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile geçtiğimiz aylarda ayrıldığı iddia ediliyordu.

İddialara açıklama getiren çift aşklarının doludizgin devam ettiğini belirtmişti. Ünlü çift son olarak İtalya'da tatile gitmişti. Peş peşe fotoğraflar paylaşan ikili binlerce beğeni almıştı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Fotoğrafları kaldırınca... 1

Ancak Hande Erçel'in sosyal medyada yaptığı son hareket ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Ünlü oyuncu Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırdı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Fotoğrafları kaldırınca... 2

Hande Erçel'in bu hamlesi 'Hakan Sabancı'dan ayrıldı' yorumlarına neden oldu.

İkiliden henüz bir açıklama gelmedi. Çift birbirlerini Instagram'dan takip etmeye devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Annesi sözünü sakınmadı: Elbisesini 'uygunsuz' bulup...Annesi sözünü sakınmadı: Elbisesini 'uygunsuz' bulup...
Arama çalışmalarına da katıldı! Acı haber sonrası paylaştıArama çalışmalarına da katıldı! Acı haber sonrası paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık sahada göz açtırmıyor! O işaret yoksa...

Bakanlık sahada göz açtırmıyor! O işaret yoksa...

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Fenerbahçe'ye Djiku piyangosu! Resmi teklif geldi...

Fenerbahçe'ye Djiku piyangosu! Resmi teklif geldi...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.