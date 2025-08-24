Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Fotoğrafları kaldırınca...

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı başladığı günden beri gündemde. Tatilden tatile koşan çiftte dair dedikoduların da ardı arkası kesilmiyor. 31 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile geçtiğimiz aylarda ayrıldığı iddia ediliyordu.

İddialara açıklama getiren çift aşklarının doludizgin devam ettiğini belirtmişti. Ünlü çift son olarak İtalya'da tatile gitmişti. Peş peşe fotoğraflar paylaşan ikili binlerce beğeni almıştı.

Ancak Hande Erçel'in sosyal medyada yaptığı son hareket ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Ünlü oyuncu Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırdı.

Hande Erçel'in bu hamlesi 'Hakan Sabancı'dan ayrıldı' yorumlarına neden oldu.

İkiliden henüz bir açıklama gelmedi. Çift birbirlerini Instagram'dan takip etmeye devam ediyor.