Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın büyük aşkı bitti! Sebebi ihanet mi? Ece Erken açıkladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 3 yıldır sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Birlikte sık sık seyahat eden ikili, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyordu.

Son olarak İtalya tatiline giden ünlü çiftin ilişkisinde kriz olduğu iddiaları gündeme geldi. Hande Erçel, Instagram'da Hakan Sabancı ile yer aldığı tüm kareleri kaldırdı.

AYRILIK NEDENİ İHANET Mİ?

Evlilikle taçlanması beklenen büyük aşk ayrılıkla sonlandı. İkilinin ayrılık nedeni ise merak edildi. Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında ihanet iddiaları gündeme geldi.

Ece Erken sunuculuğunu yaptığı 'Gel Konuşalım' adlı magazin programında ayrılığın perde arkasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erken; ''Ayrılıkla ilgili bir ihanet dedikodusu vardı. Ben taraflara sordum. Hakan Sabancı asla öyle bir durum söz konusu olmadığını söyledi.'' dedi.