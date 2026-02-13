'Hastaneye kaldırıldı' haberleri sevenlerini üzmüştü! Ünlü oyuncu Nurseli İdiz: "Kalp ritmi bozukluğu yaşadım"

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastane kaldırıldığı iddia edilen oyuncu Nurseli İdiz'den sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Türkiye turnesine çıktıklarını ve yoğun tempo nedeniyle kalp ritmi sorunu yaşadığını dile getiren İdiz'in açıklaması hayranlarının yüreğine su serpti.

ÜNLÜ OYUNCUDAN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: "KALP RİTMİ BOZUKLUĞU YAŞADIM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı;

"Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim evimdeyim dinleniyorum. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için, oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle, minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ, 2 GÜN DİNLENECEĞİM"

Gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı. Ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler."