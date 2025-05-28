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Harika Avcı'nın oturduğu evi buldular! Kapısını kırmışlardı, ev sahibi gerçeği açık açık anlattı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Harika Avcı uzun zamandır son haliyle ve sağlığıyla ilgili iddialarla gündeme geliyordu. Bir süre önce kapısı kırılan Harika Avcı'nın ev sahibi konuştu. Ev sahibinin sözleri gündem oldu.

Harika Avcı'nın oturduğu evi buldular! Kapısını kırmışlardı, ev sahibi gerçeği açık açık anlattı
Kubra Akalın

Harika Avcı'nın hayatı magazin gündeminde çok konuşuluyor. “Neler Oluyor Hayatta”, programı Harika Avcı'nın peşine düştü, evini buldu. Kirası 3500 TL olan Harika Avcı'nın ev sahibine saksı fırlattığı konuşuluyor. Sonunda o ev sahibi açıklama yaptı.

Harika Avcı’nın ev sahibi Cebrail Şık, Harika Avcı'ya desteğini dile getirerek şunları söyledi:

"EVİMDE ÖMÜR BOYU OTURABİLİR"

"Yaklaşık 5 yıldır kendisiyle iletişim kurmak, yardımcı olmak isteyen yakın çevresi ve sanatçı dostlarından hiç kimse yok. Hiç kimse de arayıp destek olmuyor. Harika Avcı vefat ettiğinde onun şarkılarının telif haklarını almak için gelenler bile oldu." Yani ziyaretine ayda yılda bir gelenler, şarkılarının telif haklarının peşindeler. Bana sanatçının telif haklarını almamı teklif edenler de oldu. Ben insanlık görevimi yapıyorum. Evimde ömür boyu oturabilir. Birçok sanatçı dostunun yapamadığını ben yapıyorum."

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"DEVLETİMİZ YARDIM ETMELİ"

"Ben kendisini en son geçen sene gördüm, ondan sonra görmedim" diyen Şık "Kendisinin çok ciddi sağlık problemleri var. Devletimiz acil yardım etmeli. Beni bile bazen tanıyor, bazen tanımıyor. Hiçbir komşusuyla da iletişimi yok zaten. İçine kapanık bir hanımefendi. Kimseyle görüşmüyor. Sağlık durumu iyi değil, devletin buna el atması lazım. Hiçbir sanatçı dostu yardımcı olmuyor, hepsi gündeme gelmek derdindeler" dedi.

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Kapısını kırıp içeri girmek istediği ve kafasına Harika Avcı tarafından saksı fırlatıldığı iddialarını da yanıtlayan Cebrail Şık şunları söyledi:

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“Olayın gerçeği şöyle; komşular beni arayıp Harika Avcı’dan haber alamadıklarını, evinden hiçbir ses gelmediğini söylediler. Biz de sağlık durumundan endişelendik. Polisi çağırdık, kapıyı açtık. Sonra geldi, bize bağırdı. Olayın doğrusu budur. Ama kendisinin yardıma ihtiyacı var.”

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Anahtar Kelimeler:
Harika Avcı
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