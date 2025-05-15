Harika Avcı yaşıyor mu? Harika Avcı'nın son haline dair üzen haber: "Ben ölmeyi tercih ettim"

Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı sık sık geçirdiği zor günlerle gündeme geliyor. Öyle ki zaman zaman Harika Avcı yaşıyor mu soruları merak ediliyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Harika Avcı'nın maddi sıkıntılar yaşadığı ve evinden çıkmadığı da bir süre önce gündeme gelmişti.



Onur Akay Harika Avcı'nın merak edilmesi üzerine yine açıklamalar yaptı.

"Ben bile aramayı unutmuşum ki; onun üzerine aradım ve Harika abla ile konuştuk" diyen Akay Harika Avcı'nın son durumuna dair şu bilgileri aktardı:

"HERKESİ AFFETTİM"

"Harika abla, 'Onur, yarın sana bir şey söyleyeceğim' dedi. Bekledim ve konuştuğumuzda şunları dile getirdi: 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim' dedi. Bugün karaciğer sirozu ile mücadele ederken, tek derdi küçük dostunun güvende olması."

Akay Harika Avcı'nın kendisine "Herkesi affettim" dediğini de söyledi.