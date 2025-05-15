MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Harika Avcı yaşıyor mu? Harika Avcı'nın son haline dair üzen haber: "Ben ölmeyi tercih ettim"

80'li yıllara damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı yaşıyor mu, hayatı ne durumda sık sık merak ediliyor. Harika Avcı'nın son hali araştırılırken Onur Akay'dan üzen haber geldi.

Harika Avcı yaşıyor mu? Harika Avcı'nın son haline dair üzen haber: "Ben ölmeyi tercih ettim"
Kubra Akalın

Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı sık sık geçirdiği zor günlerle gündeme geliyor. Öyle ki zaman zaman Harika Avcı yaşıyor mu soruları merak ediliyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Harika Avcı'nın maddi sıkıntılar yaşadığı ve evinden çıkmadığı da bir süre önce gündeme gelmişti.

HARIKA
Onur Akay Harika Avcı'nın merak edilmesi üzerine yine açıklamalar yaptı.
"Ben bile aramayı unutmuşum ki; onun üzerine aradım ve Harika abla ile konuştuk" diyen Akay Harika Avcı'nın son durumuna dair şu bilgileri aktardı:

Efemera_2023030315560778725110

"HERKESİ AFFETTİM"

"Harika abla, 'Onur, yarın sana bir şey söyleyeceğim' dedi. Bekledim ve konuştuğumuzda şunları dile getirdi: 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim' dedi. Bugün karaciğer sirozu ile mücadele ederken, tek derdi küçük dostunun güvende olması."

Ekran görüntüsü 2025-05-15 070839

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son haline itiraz etti! "O ben değilim" deyip tesettür itirafında bulundu Son haline itiraz etti! "O ben değilim" deyip tesettür itirafında bulundu

Akay Harika Avcı'nın kendisine "Herkesi affettim" dediğini de söyledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hande Erçel Cannes Film Festivali’nde! Elbisenin belden aşağısı dile düştüHande Erçel Cannes Film Festivali’nde! Elbisenin belden aşağısı dile düştü
Aşka geldi! Doğum gününü böyle kutladıAşka geldi! Doğum gününü böyle kutladı

Anahtar Kelimeler:
Harika Avcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ve Putin görüşmeler için İstanbul'a gelmeyecek

Trump ve Putin görüşmeler için İstanbul'a gelmeyecek

G.Saray'dan kupa töreninde protesto!

G.Saray'dan kupa töreninde protesto!

Galatasaray kazandı, Samsunspor'a gün doğdu! Avrupa'ya katılmayı garantilediler

Galatasaray kazandı, Samsunspor'a gün doğdu! Avrupa'ya katılmayı garantilediler

Kendini eve kapattığı söyleniyordu! Üzen haber

Kendini eve kapattığı söyleniyordu! Üzen haber

Tribünlerden olay hamle, Osimhen yedek kulübesinden çıktı ve cevap verdi!

Tribünlerden olay hamle, Osimhen yedek kulübesinden çıktı ve cevap verdi!

TikTok fenomeninin acı sonu! Canlı yayın sırasında vuruldu

TikTok fenomeninin acı sonu! Canlı yayın sırasında vuruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.