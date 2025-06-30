Harry Styles herkesin içinde bir kadınla öpüşürken yakalandı! "Gözü sadece ondaydı"

Harry Styles yine fena yakalandı. 31 yaşındaki ünlü isim, arkadaşlarıyla birlikte Worthy Farm’a giderek müzik dolu bir günü kutlamaya başladı. Ancak sabahın erken saatlerine kadar eğlenmeye devam ederken, Harry'nin VIP alanında kimliği bilinmeyen bir kadınla oldukça yakınlaştığı görüldü.

The Sun’ın ulaştığı bir videoda, Harry'nin dans pistinde kadınla samimi anları dikkat çekti.

Harry Styles Glastonbury Festivali’nde gizemli bir kadınla tutkulu bir şekilde öpüştüğü anlar gündem oldu.

Harry'nin VIP bölümüne arkadaş grubuyla geldiği, ardından kadının gelip onun yanağına birkaç kez öptüğü ve Harry’nin onu dans pistine götürerek tutkulu ve oldukça aleni bir öpücük paylaştığı aktarıldı.

Bir görgü tanığı, ikilinin “birbirinden ayrılmaz” olduğunu söyledi. Kaynak “Harry’nin gözü sadece o kadındaydı ve ikisi bir araya geldiği anda adeta kıvılcımlar uçuşuyordu” dedi.

Harry’nin bu yakalanması ilk değil; süper model Emily Ratajkowski ile yakışıklı isim daha önce Tokyo’da öpüşürken görüntülenmişti.