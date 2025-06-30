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Harry Styles herkesin içinde bir kadınla öpüşürken yakalandı! "Gözü sadece ondaydı"

Daha önce Emrata ile sokakta aşk dolu anlar geçirirken yakalanan Harry Styles bu sefer de dans pistinde bir kadınla öpüşüp dans etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Harry Styles herkesin içinde bir kadınla öpüşürken yakalandı! "Gözü sadece ondaydı"
Kubra Akalın

Harry Styles yine fena yakalandı. 31 yaşındaki ünlü isim, arkadaşlarıyla birlikte Worthy Farm’a giderek müzik dolu bir günü kutlamaya başladı. Ancak sabahın erken saatlerine kadar eğlenmeye devam ederken, Harry'nin VIP alanında kimliği bilinmeyen bir kadınla oldukça yakınlaştığı görüldü.

The Sun’ın ulaştığı bir videoda, Harry'nin dans pistinde kadınla samimi anları dikkat çekti.

Harry Styles Glastonbury Festivali’nde gizemli bir kadınla tutkulu bir şekilde öpüştüğü anlar gündem oldu.

Harry'nin VIP bölümüne arkadaş grubuyla geldiği, ardından kadının gelip onun yanağına birkaç kez öptüğü ve Harry’nin onu dans pistine götürerek tutkulu ve oldukça aleni bir öpücük paylaştığı aktarıldı.

Harry Styles herkesin içinde bir kadınla öpüşürken yakalandı! "Gözü sadece ondaydı" 1

Bir görgü tanığı, ikilinin “birbirinden ayrılmaz” olduğunu söyledi. Kaynak “Harry’nin gözü sadece o kadındaydı ve ikisi bir araya geldiği anda adeta kıvılcımlar uçuşuyordu” dedi.

Harry Styles herkesin içinde bir kadınla öpüşürken yakalandı! "Gözü sadece ondaydı" 2

Harry’nin bu yakalanması ilk değil; süper model Emily Ratajkowski ile yakışıklı isim daha önce Tokyo’da öpüşürken görüntülenmişti.

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Harry Styles
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