Hasan Can Kaya'dan şaşırtan itiraf! Ödüllü filmin başrolü ona teklif edilmiş

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, Adem Metan’ın YouTube programının yeni konuğu oldu. Programdaki samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Hasan Can Kaya’nın, kariyeriyle ilgili yaptığı açıklama ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü komedyen, dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nde büyük başarı elde eden ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi için başrol teklifi aldığını açıkladı.

O dönemde yaşadığı yoğun tempoya değinen Hasan Can Kaya, teklifi neden kabul edemediğini şu sözlerle anlattı:

“Hem dizi hem turne hem de Konuşanlar programının çekimleri devam ediyordu. Film Erzurum’da aralık ayında çekilecekti ve bu yoğunluk sebebiyle gidememiştim. Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım bu oldu. Keşke gitseydim; diziyi ve turneyi iptal etseydim.”

Hasan Can Kaya, kendisine yöneltilen “Tekrar teklif gelirse oynar mısın?” sorusuna ise net bir yanıt verdi. Kaya, “Hemen giderim. Nuri Abi buradayım” sözleriyle usta yönetmene açık bir çağrıda bulundu.

Hasan Can Kaya’nın bu açıklamaları, sanat dünyasında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'300 BİN DOLAR İSTİYOR' İDDİASI

Bu sezon Exxen'den ayrılıp Disney+ ile anlaşma sağlayan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı için 300-350 bin dolar istediği iddiaları gündeme gelmişti.