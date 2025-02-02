Hasan Can Kaya'nın kazancı konuşuluyordu! 20 milyon TL'lik araçtan sonra tekne aldığı iddia edilince...

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ödediği yıllık vergi miktarı ile çok konuşuldu. Hasan Can Kaya 2023 yılında yaklaşık 30 milyon lira vergi ödediğini söyledi.

"Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum" diyen Kaya, ödediği vergi miktarına ilişkin de "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" sözleriyle dikkat çekti.

Vergi açıklaması sonrası kazancı da merak edilen Hasan Can Kaya'nın yaklaşık 70 ila 80 milyon TL arasında bir kazanç elde ettiği iddiaları vardı. Kazancı merak edilen Kaya son olarak bir davette ortaya çıktı.

"TEKNE FANTEZİM YOK"

20 milyon TL’lik lüks otomobilini evde bırakan komedyen trafik yoğunluğu nedeniyle doğum günü kutlamasına tekneyle geldi. Ünlü komedyen Hasan Can Kaya tekne mi aldı merak edildi.

Hasan Can Kaya, Patronlar Dünyası'nın haberine göre; "Köprü trafiği olduğu için arkadaşımın teknesiyle geldim. Tekne almadım. En iyi tekne, arkadaşının teknesidir. Öyle bir tekne fantezim yok, sadece trafikten kurtulmak için deniz yolunu kullandım" dedi.