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Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Komedyen Hasan Can Kaya, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Duygu Karabaş ile ABD'de sade bir nikahla dünyaevine girdi.

Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kareler
Öznur Yaslı İkier

"Konuşanlar" programıyla fenomen haline gelen komedyen Hasan Can Kaya bir süredir özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz mart ayında evlilik kararı alan Hasan Can Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş ile evlendi.

Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kareler 1

Kısa bir süre önce dil eğitimi almak amacıyla ABD'ye giden Kaya, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Karabaş ile hayatını birleştirdi.

Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kareler 2

"DÜN BÖYLE BİR ŞEY OLDU"

Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan 36 yaşındaki komedyen, nikah fotoğraflarını, "Dün böyle bir şey oldu" notunu düşerek evlendiğini duyurdu.

Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kareler 3

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Hasan Can Kaya
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