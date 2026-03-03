Akasya Durağı setinde 'tokat' krizi! Melek Baykal sessizliğini bozdu! Hukuki süreç başlatıldı

2008 - 2012 yılları arasında yayınlanan 'Akasya Durağı' dizisinin yeniden çekileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Taksi durağında çalışan insanların hayatları ve başlarına gelen olayları anlatan dizide, 'Taksici Melahat' karakterini canlandıran Melek Baykal, geçtiğimiz günlerde diziyle ilgili itirafıyla dikkat çekmişti. Baykal; "Akasya Durağı' çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım ben orada. Sonra rahmetli Türker (İnanoğlu) Bey'den affımı istemiştim" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine dizinin 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan, Melek Baykal'ın sözlerine tepki göstererek "Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız" demişti.

Ateş Fatih Uçan'ın sözlerinin ardından Melek Baykal'dan avukatı aracılığı ile açıklama geldi. Usta oyuncu, 'Akasya Durağı'nda rol aldığı dönemde, dizide kızı rolündeki Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığı yönündeki iddiaları da yalanladı.

Ünlü oyuncu, menajeri Selçuk Kaya aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: Değerli oyuncumuz Melek Baykal hakkında ortaya atılan "Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attı" iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir yalandır. Bu iddiayı kamuoyuna taşıyan Ateş Fatih Uçan'ın beyanları gerçeği yansıtmamakta olup, açıkça iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır.

Zeynep Dörtkardeşler ile Melek Baykal düzenli olarak görüşmekte olup aralarındaki ilişki karşılıklı sevgi ve saygıya dayalıdır. Nitekim geçtiğimiz hafta Melek Baykal'ın sahnede olduğu 'Konken Partisi' adlı tiyatro oyununu izlemiş, oyun sonrası kuliste bir araya gelmişlerdir. Ateş Fatih Uçan daha önce de benzer şekilde gerçeği çarpıtan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve tamamen mesnetsiz ithamlarda bulunmuştur.

"TÜM HUKUKİ VE CEZAİ YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"

Gerçek dışı beyanların ısrarla ve sistematik biçimde tekrar edilmesi, açık bir itibarsızlaştırma kampanyası niteliğindedir ve iyi niyetle açıklanamaz. Sanatçımıza yönelik bu bilinçli ve itibar zedeleyici girişim hakkında, Avukatımız Bilal Küçükşengün aracılığıyla hukuki süreç derhal başlatılmıştır. Manevi tazminat davası başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Hiç kimsenin, yılların emeğiyle inşa edilmiş mesleki saygınlığı ve kamuoyu nezdindeki güçlü itibarı, yalan ve iftira yoluyla hedef almasına izin vermeyeceğimizi açıkça beyan ederiz.

"HER ZAMAN YANINDA VE ARKANDAYIM"

Zeynep Dörtkardeşler de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Baykal’a olan minnettarlığını dile getirdi: 16 yaşında girdiğim bu meslekte bana hem abla, hem anne, hem de hoca olan benim Melek ablam… Daha geçen hafta oyununu izlemeye geldiğimde ne güzel sarıldık. Seni ve bana kattıklarını çok iyi biliyorum. Hissettiğim tek duygu, sonsuz minnettarlık… Sana söyleyeceğim tek şey teşekkürler hocam. Her zaman yanında ve arkandayım; gerisi teferruattır.