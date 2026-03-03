Murat Dalkılıç burnundan 13. kez ameliyat oldu! Operasyon sonrası ilk paylaşım

Daha önce 12 kez burnundan operasyon geçiren Murat Dalkılıç, bir kez daha ameliyat masasına yattı. Sosyal medya sayfasından açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Geçmiş olsun mesajlarınız, aramalarınız için çok teşekkür ederim. Dönemediğim için affedin, kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti. Çok şükür doktorum dün güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" dedi.

"BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYOR"

Murat Dalkılıç, daha önce yaptığı açıklamada; "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni tamamen çıkardım" ifadelerini kullanmıştı.

"TEST SONUCUM NEGATİF"

Öte yandan geçtiğimiz ay uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp, sonrasında serbest bırakılan Murat Dalkılıç, uyuşturucu testi sonucunun da negatif çıktığını açıkladı.