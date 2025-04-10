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Hayal Köseoğlu'ndan gündeme sessiz kalan oyunculara olay çıkış: Seks kasediniz varsa...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle akıllarda yer eden Hayal Köseoğlu gündeme dair sözleriyle dikkat çekiyor. Köseoğlu son olarak gündemde yaşanan olaylara karşı sessiz kalan oyunculara seslenerek "Uçkurunuz umurumuzda değil" dedi.

Hayal Köseoğlu'ndan gündeme sessiz kalan oyunculara olay çıkış: Seks kasediniz varsa...
Kubra Akalın

Oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medyada gündeme dair sözleriyle dikkat çeken bir isim. Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde Damla karakterini canlandıran oyuncu Hayal Köseoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yüzünden işinden olmasından sonra meslektaşlarına da sert çıkmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Atatürk paylaşımı yapan oyunculara kızan Hayal Köseoğlu sinirlerine hakim olamadı.

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Gündeme dair sessiz kalan oyunculara takan Hayal Köseoğlu sosyal medyadan bomba bir paylaşımda bulundu.

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"MİLLET ONLYFANS AÇIP..."

Oyuncu Türkiye gündemine sessiz kalan meslektaşlarına seslenerek şunları yazdı:

"Arkadaşlar seks kasetiniz falan varsa, eşcinselseniz, eşinizi falan aldattıysanız, bunlarla şantaj görüyorsanız YEMİN EDİYORUM SİZİN UÇKURUNUZ UMRUMUZDA BİLE DEĞİL YA yeter ki demokrasiyi, hukuku, yargıyı, halkı satmayın. Bu millet size anca bireysel fedakarlığınız için teşekkür edecek noktada. Millet Onlyfans falan açıp milyoner oluyor, kasetle şantaj devri bitti hadi gözünüzü seveyim."

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İmamoğlunu desteklemiyor olamazmı, suçlu olduğuna inanıyodur belki, destek paylaşımı yapmaması kasedi var tehdit ediliyor anlamınamı geliyor. Sizin demokrasi anlayışınız hukuk anlayışınız bu kadar işte.
Demokrasiden ve ifade özgürlüğünden en çok kim söz ediyorsa, ilginç bir şekilde bu günlerde top yekun milletin hep bir ağızdan aynı nakaratı söylemesini istiyor. Mecbur muyuz sizin gibi düşünmeye ya da davranmaya?
bu nedir ya yolsuzluk var ortada sanatçılarda yolsuzluk yapanları savunuyor buna vatan hainliği denir
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