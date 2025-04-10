Hayal Köseoğlu'ndan gündeme sessiz kalan oyunculara olay çıkış: Seks kasediniz varsa...

Oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medyada gündeme dair sözleriyle dikkat çeken bir isim. Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde Damla karakterini canlandıran oyuncu Hayal Köseoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yüzünden işinden olmasından sonra meslektaşlarına da sert çıkmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Atatürk paylaşımı yapan oyunculara kızan Hayal Köseoğlu sinirlerine hakim olamadı.

Gündeme dair sessiz kalan oyunculara takan Hayal Köseoğlu sosyal medyadan bomba bir paylaşımda bulundu.

"MİLLET ONLYFANS AÇIP..."

Oyuncu Türkiye gündemine sessiz kalan meslektaşlarına seslenerek şunları yazdı:

"Arkadaşlar seks kasetiniz falan varsa, eşcinselseniz, eşinizi falan aldattıysanız, bunlarla şantaj görüyorsanız YEMİN EDİYORUM SİZİN UÇKURUNUZ UMRUMUZDA BİLE DEĞİL YA yeter ki demokrasiyi, hukuku, yargıyı, halkı satmayın. Bu millet size anca bireysel fedakarlığınız için teşekkür edecek noktada. Millet Onlyfans falan açıp milyoner oluyor, kasetle şantaj devri bitti hadi gözünüzü seveyim."