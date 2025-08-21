MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! ''İyi değilim''

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu'nun ölümünün ardından zor günler geçiriyor. Instagram hesabından babasına olan özlemini dile getiren ünlü isim, ''Babamı kaybettiğimden beri hayal dünyasında gibiyim. Gerçekliğin içinde değilim sanki.'' ifadelerini kullandı.

Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! ''İyi değilim''
Öznur Yaslı İkier

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun babası Yiğit Köseoğlu, 12 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

Babasının ölümünün ardından bir türlü toparlanamayan ünlü isim sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! İyi değilim 1

Ünlü isim, Instagram'dan uzun bir mesaj yayımlayarak babasına olan özlemini dile getirdi. Köseoğlu;

''İyi değilim. Hayat devam ediyor evet ama bazen de etmiyor" diyen oyuncu, babasının vefatının yedisinde sözlerine şöyle devam etti: Beni merak edenler için yazmak istedim. Biraz da kalbimden bu ağırlığı atmak için sanırım. Babamın gidişi, çok zor bir seneye çok zor bir final oldu. Anksiyete ile mücadele ettiğim bir senenin sonunda beni en kolay sakinleştirebilen, yanında en güvende hissettiğim insanlardan birini kaybetmek hiç kolay olmadı. Babamı kaybettiğimden beri hayal dünyasında gibiyim. Gerçekliğin içinde değilim sanki. Bir gün iyiyim. Unutuyorum çünkü. Sonra yumruk gibi iniyor gerçeklik suratıma. O zaman durmadan ağlıyorum. "İyiyim" demek isterdim bile demeyeceğim. Bizden sürekli "iyi" olmamızı isteyen hatta "iyi" olmayı minimum ruh hali olarak gören, bizden mükemmel, harika (!), şahane olmamızı bekleyen bir sistemde iyi olma kaygısını gütmediğim için mutluyum aslında.

Hemen ayaklarımızın üstünde durmamız beklense de ben tökezlemeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Düşmekten korkarak yaşadığım bir hayatın ardından, düşersem beni tutacak insanlar biriktirmiş olmakla da gurur duyuyorum. Kısacası; iyi değilim. Hayat devam ediyor evet ama bazen de etmiyor. Hepimizin şükredecek çok şeyi var evet ama bu yaşadığımız zorlukları görmezden gelmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Ölüm hayata dair evet ama yas da öyle. Ve kolay değil. Bu dönemde hep depremde ailesini kaybeden insanlar geliyor aklıma. Aniden bütün aidiyet duygusunu kaybetmekle yüzleşmek zorunda kalanlar. Veya ani ölümler. Sevdiklerini bir araba kazasında, bir kalp kriziyle, bir pıhtı atmasıyla kaybedenler... Ne kadar güç olduğunu tahmin bile edemiyorum ve kalbinizdeki boşluğa kocaman bir sevgi yolluyorum. Benim babam bir sene içinde defalarca ölümden döndü, yavaş yavaş, vedalaşarak gitti. Ona rağmen acısı çok büyük. Sevdiğin insanın gözünün önünde eridiğini görmek de çok zordu ama yine de bana zarifçe, uzun uzun veda ettiği için güzel babacığıma teşekkür ediyorum. Sevgiyle.'' ifadelerini kullandı.

Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! İyi değilim 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adı ‘zina’ davasına karışmıştı! Fenomen diziyle görüşüyor Adı ‘zina’ davasına karışmıştı! Fenomen diziyle görüşüyor
Üzerine ağaç devrilmişti! Acılı anne anlattı: Ayağından tanıdımÜzerine ağaç devrilmişti! Acılı anne anlattı: Ayağından tanıdım

Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Muğla'da 12 saat sonra mucize! İHA'lar tespit etti: İki çocuk sağ bulundu

Türk askeri gidecek mi? 'Barış gücü' iddiasına yanıt geldi

Türk askeri gidecek mi? 'Barış gücü' iddiasına yanıt geldi

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

Narin 1 yıl önce bugün kayboldu! Babası, annenin cezaevindeki sözlerini açıkladı

Fındık Kurdu Berna büyüdü! Dekolteli sahne tarzına yorum yağdı

Fındık Kurdu Berna büyüdü! Dekolteli sahne tarzına yorum yağdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.