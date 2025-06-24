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Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem'e 'Zeytinlik Yasası' soruldu! Yanıtı gündem oldu! 'Özgürce konuşamıyor'

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 4 yıldır Paris'te yaşayan Erdem ülkeye geri döndü. Ünlü isme 'Zeytinlik Yasası' hakkındaki fikirleri soruldu. Erdem'in yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem'e 'Zeytinlik Yasası' soruldu! Yanıtı gündem oldu! 'Özgürce konuşamıyor'
Öznur Yaslı İkier

2003-2006 yılları arasında yayınlanan bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan, bir süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem 4 yıl önce ülkeyi terk etmişti.

Uzun zamandır Paris'te yaşayan güzel oyuncu ülkeye geri döndü. Geçtiğimiz günlerde bir davet çıkışı görüntülenen ünlü isme 'Zeytinlik Yasası' hakkındaki fikirleri soruldu.

BARBİE

'NE İSTİYORLAR ZEYTİNLİKLERDEN?'

MagazinBurada'dan Samet Aday ünlü isme; 'Zeytinlikler çimento fabrikalarına açılıyor. Meclise bununla ilgili bir yasa tasarısı geldi. Ne istiyorlar zeytinliklerden?' diye sordu

İpek Erdem; 'Bilmiyorum. Çok kötü. Onlara sormalısınız. Biz değerini biliyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Bunu yapanlara sormak gerekiyor.' diye bir yanıt verdi.

erdem

YANITI ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Ünlü ismin bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Erdem'in yanıtı sosyal medya kullanıcılarını pek tatmin etmedi ve 'konuşamıyor', 'özgürce konuşamıyor', 'ünlüler bile fikirlerini söyleyemiyor' gibi eleştiriler yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İpek Erdem hayat bilgisi
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